EUA Conmemora 25 Años de los Atentados Terroristas del 11S

Hace 25 años, el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos de América (EUA) vivió uno de los atentados terroristas más mortíferos en la historia. Integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y los estrellaron contra el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y un campo cerca de Shanksville, en Pensilvania.

Los impactos de los aviones provocaron el derrumbe de las Torres Gemelas del World Trade Center, íconos del poder económico de Estados Unidos y dos de los rascacielos más altos del mundo.

Un tercer avión secuestrado se dirigió al Pentágono, sede del ejército de Estados Unidos, cerca de Washington.

El cuarto avión se dirigía a Washington, pero cayó en Pensilvania después de que pasajeros y miembros de la tripulación irrumpieron en la cabina y se enfrentaron a los secuestradores.

Además de las víctimas del propio atentado, que incluye a los tripulantes de los aviones, trabajadores de las Torres Gemelas, personal de emergencias, bomberos y transeúntes, miles de personas han muerto a consecuencia de enfermedades relacionadas con la contaminación que provocaron los residuos por el colapso de los rascacielos.

Este viernes, la zona cero de Nueva York fue el escenario de la ceremonia con la que año con año se recuerdan a las casi tres mil personas que murieron por los atentados contra las Torres Gemelas. Familiares de las víctimas se reunieron alrededor del Memorial 9/11 con flores y fotografías.

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A la ceremonia en Nueva York asistieron los expresidente George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden. También, acudieron el vicepresidente J.D. Vance, en representación del mandatario Donald Trump; el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul.

En la ceremonia de hoy también se recordaron a los fallecidos en el ataque al World Trade Center en 1993.

El Pentágono tuvo una ceremonia conmemorativa a la que asistió el presidente Trump.

En su discurso, Trump dijo que Estados Unidos no puede olvidar "aquel momento de inmensa y horrible maldad" y destacó la respuesta de su país ante la “perversidad".

“Hoy, renovamos el juramento sagrado que hicimos hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás, olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No tenemos otra opción. La única opción es la victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar", afirmó el republicano.

El mandatario aprovechó para hablar sobre la guerra con Irán y reiteró que ese país no obtendrá un arma nuclear.

"Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear", sostuvo.

Con información de N+ y agencias.

RMT