Internacional

EUA Conmemora 25 Años de los Atentados Terroristas del 11S

Casi tres mil personas murieron por el colapso de las Torres Gemelas de Nueva York

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Nueva York Realiza Ceremonia Memorial a 25 Años de los Atentados Terroristas del 11S

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Hace 25 años, el 11S sacudió a EUA con el colapso de las Torres Gemelas. Casi tres mil vidas perdidas y un legado de memoria y homenaje. Conoce cómo se recuerda este día en Nueva York y el Pentágono.

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