Internacional

Investigan a Flávio Bolsonaro, Candidato de Brasil, por Corrupción y Lavado de Dinero

La indagatoria comenzó en julio y está relacionada con recursos solicitados para producir una película sobre el expresidente Jair Bolsonaro

Flavio Bolsonaro en Brasilia, Brasil. 25 Noviembre 2025Flavio Bolsonaro en Brasilia, Brasil. 25 Noviembre 2025. Foto: Reuters

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A menos de un mes de las elecciones, Flávio Bolsonaro enfrenta una investigación por corrupción y lavado de dinero.

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