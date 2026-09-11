Investigan a Flávio Bolsonaro, Candidato de Brasil, por Corrupción y Lavado de Dinero

La Policía de Brasil investiga al candidato presidencial Flávio Bolsonaro por sospechas de corrupción y lavado de dinero, de acuerdo con un documento judicial hecho público este viernes, a menos de un mes de las elecciones.

La investigación comenzó en julio y está relacionada con el financiamiento de la película “Dark Horse”, producción sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil de 2019 a 2022.

Un juez del Tribunal Supremo autorizó las investigaciones contra Flávio Bolsonaro por posibles delitos relacionados con el financiamiento de la película, según la decisión judicial consultada.

El candidato de derecha reconoció en mayo que solicitó transferencias millonarias para la producción del filme al banquero Daniel Vorcaro, quien se encuentra detenido por un esquema de fraude financiero.

La investigación se desarrolla mientras Flávio Bolsonaro participa como candidato presidencial y a menos de un mes de los comicios en Brasil.