Internacional

Inédita Conmemoración de la Caída de Salvador Allende en Chile

La jornada ocurre bajo un nuevo gobierno y rompe con la tradición de realizar ceremonias oficiales para recordar el aniversario del Golpe de Estado de 1973

Bailarines recordaron a víctimas de la dictadura en el Estadio Nacional de Chile.Bailarines con fotografías de víctimas de la dictadura en sus sombreros recorrieron el Estadio Nacional de Santiago en 2025 durante la conmemoración del golpe de Estado de 1973. Foto: Reuters
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