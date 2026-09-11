Inédita Conmemoración de la Caída de Salvador Allende en Chile

A 53 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, Chile vive una conmemoración marcada por la ausencia de una ceremonia oficial del Gobierno.

La decisión representa un hecho inédito desde el retorno de la democracia, ya que los gobiernos posteriores a la dictadura civil-militar de Augusto Pinochet habían realizado ceremonias y actividades para recordar el aniversario del Golpe de Estado.

Esta será la primera conmemoración del 11 de septiembre durante la administración de José Antonio Kast, quien es identificado como partidario del régimen militar que encabezó Pinochet entre 1973 y 1990.

En esta ocasión, Kast dejó Santiago para trasladarse a distintas regiones del país, donde mantiene una agenda de trabajo, por lo que no participará en actos oficiales en la capital relacionados con la fecha.

El golpe de Estado ocurrió el 11 de septiembre de 1973 y derivó en la caída de Salvador Allende, quien había asumido la Presidencia de Chile en 1970 y permaneció en el cargo hasta ese año.

Chile recuerda este 11 de septiembre el golpe de Estado de 1973, ocurrido durante el gobierno de Salvador Allende.

La jornada comenzó con la llegada de Allende al Palacio de La Moneda alrededor de las 7:30 horas, después de conocer la sublevación de la Armada en Valparaíso. Posteriormente, las Fuerzas Armadas avanzaron hacia la sede del gobierno y emitieron un primer comunicado en el que exigieron la renuncia del mandatario.

Allende rechazó abandonar el cargo y durante la mañana dirigió sus últimos mensajes a la población. Cerca del mediodía, aviones de la Fuerza Aérea bombardearon La Moneda, provocando graves daños e incendios en el edificio. Horas después, el presidente fue encontrado muerto en el interior del palacio.

Tras la caída del gobierno de la Unidad Popular, una Junta Militar asumió el poder, integrada por Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Leigh y César Mendoza. El régimen se extendió durante 17 años.

FBPT