Aviso Especial por El Niño 2026: Se Espera Fenómeno Histórico en las Próximas Semanas

El fenómeno de El Niño se fortaleció durante agosto y podría aumentar todavía más a partir de octubre, de acuerdo con el Centro de Predicción Climática (CPC).

Durante el último mes, la temperatura del mar en distintas zonas del océano Pacífico ecuatorial estuvo muy por encima del promedio, con registros de hasta 3.4 grados Celsius en una de las regiones utilizadas para medir el fenómeno.

El pronóstico señala que entre octubre y diciembre existe un 75% de probabilidad de que se presente un evento histórico, con una intensidad mayor a la de los registrados desde 1950.

Además, hay más de 90% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno de 2026-2027.

De acuerdo con el organismo, estas condiciones aumentan la posibilidad de que se presenten efectos relacionados con El Niño, aunque no significa que necesariamente ocurran en todas las regiones.

El fenómeno meteorológico de El Niño podría generar distintos efectos en México durante los últimos meses de 2026, aunque estos dependerán de cada región.

Entre los escenarios señalados por especialistas de la UNAM están más calor en zonas del norte, mayor temperatura del océano Pacífico y una posible mayor actividad de huracanes de categoría 3, 4 o 5 entre septiembre y noviembre.

También se prevé una temporada de frentes fríos más frecuentes, intensos y duraderos, además de una mayor posibilidad de que algunas tormentas invernales lleguen al territorio nacional.

Los especialistas recomendaron tomar medidas ante posibles olas de calor y lluvias intensas.

El Niño forma parte del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y ocurre cuando la temperatura del Pacífico ecuatorial aumenta por encima de su promedio.