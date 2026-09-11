Cambio climático

Aviso Especial por El Niño 2026: Se Espera Fenómeno Histórico en las Próximas Semanas

El fenómeno climático podría alcanzar una intensidad no registrada desde 1950, con un mayor desarrollo previsto a partir de octubre

Aviso Especial por El Niño 2026Aviso Especial por El Niño 2026. Foto: CUARTOSCURO

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El Niño podría alcanzar una intensidad histórica no vista desde 1950. Se espera un desarrollo significativo a partir de octubre.

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