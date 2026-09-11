Debilitar a Grupos Generadores de Violencia en Frontera Sur, Objetivo de Seguridad en Chiapas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que uno de los principales objetivos en Chiapas es “debilitar a los grupos que mayor violencia generaban en la región fronteriza y que mantienen vínculos con organizaciones criminales de otros países”.

“Chiapas es un estado prioritario para la seguridad del país. Su extensa frontera con Guatemala, su salida al Océano Pacífico, carreteras y la movilidad permanente de personas y mercancías hacen necesario mantener una estrategia que combine presencia territorial, inteligencia, investigación y cooperación entre instituciones”, afirmó García Harfuch en la conferencia mañanera de este viernes, que se realizó en Tuxtla Gutiérrez.

En el estado fronterizo con Guatemala “se requiere de presencia permanente en las comunidades, vigilancia en carreteras, control de las rutas marítimas, investigación de las estructuras criminales y capacidad para actuar contra grupos que operan ambos lados de la frontera”, subrayó.

El funcionario señaló que la coordinación con el gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, “se traduce en operaciones conjuntas, intercambio de información y presencia de las fuerzas federales y estatales en las regiones que requieren mayor atención”.

García Harfuch destacó que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, en Chiapas han sido detenidas 9,949 personas por delitos de alto impacto. Además, se han asegurado 18.6 toneladas de droga, 1,545 armas de fuego y 97,439 cartuchos. También, se han inhabilitado tres laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas.

El titular de la SSPC destacó la detención de objetivos prioritarios, entre ellos, Roger Iradier ’N’, identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas y aliado del Cártel de Chiapas y Guatemala, quien además contaba con ficha roja de Interpol.

Otro de los objetivos prioritarios era Valdemar ’N’, operador del Cártel de Chiapas y Guatemala, quien murió tras repeler una agresión durante un operativo en Frontera Comalapa.

La Secretaría de Marina (Semar) encabeza operaciones permanentes de vigilancia marítima para detectar embarcaciones utilizadas en el tráfico de droga provenientes de centro y Sudamérica. Del 1 de agosto al 11 de septiembre de 2026, aseguró 3.7 toneladas de cocaína y 2,450 litros de combustible, detalló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En Chiapas, el delito de homicidio doloso bajó 64% en promedio diario de diciembre de 2024 a agosto de 2026, al pasar de 2.5 a 0.9 casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.