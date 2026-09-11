Seguridad

Debilitar a Grupos Generadores de Violencia en Frontera Sur, Objetivo de Seguridad en Chiapas

Autoridades federales y estatales mantienen acciones contra organizaciones criminales que operan entre México y Guatemala

Omar García Harfuch en la conferencia mañanera del 11 de septiembre 2026Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en la conferencia mañanera del 11 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia

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Conoce la estrategia de Chiapas para debilitar grupos criminales: presencia territorial, inteligencia y cooperación internacional.

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