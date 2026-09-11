Buscaban a Joven Desaparecido y Encontraron Hospital Clandestino del CJNG

La búsqueda de un joven de 20 años desaparecido en el área metropolitana de Guadalajara luego de responder a una falsa oferta de trabajo condujo a las autoridades federales y estatales hasta una finca en el municipio de Tecalitlán, utilizada como un hospital clandestino por un grupo del crimen organizado en donde sus integrantes recibían atención médica.

Medicamentos, botas ortopédicas, tres pares de muletas, material médico, entre otros objetos que fueron localizados dentro de la finca, dieron indicios a la Fiscalía de Jalisco de que el inmueble fungía como hospital clandestino del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La fiscalía estatal informó que se logró dar con el inmueble gracias al seguimiento de un joven desaparecido en julio pasado en San Pedro Tlaquepaque, quien se dirigió a un rancho a bordo de un taxi, para responder a una oferta de trabajo.

La víctima fue liberada junto con 7 hombres más de entre 16 y 43 años que se encontraban ahí en contra de su voluntad.

De los liberados, uno era originario de la Ciudad de México, otro de Guerrero, dos de Michoacán y uno de Sinaloa.

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Dos de los hombres rescatados tenían dificultades para caminar debido a lesiones en las piernas que requerían aparatos de apoyo.

Además, según los indicios, se les administraba tratamiento especializado, por lo que se investiga la participación de personal médico de la región.

Al respecto, Salvador González de los Santos, fiscal del estado de Jalisco, indicó: "Asumimos que es del grupo que opera en la zona. Estos muchachos operaban principalmente al sur de Jalisco y Michoacán. Reclutados. Cuando en una acción resultaban lesionados se los llevaban ahí, los atendían, les daban el medicamento".

Además, fueron detenidas 6 personas más: 5 hombres y una mujer, tres de Jalisco, uno de Tepic, otro de Colima y uno más de Michoacán.