Seguridad

Buscaban a Joven Desaparecido y Encontraron Hospital Clandestino del CJNG

La finca se ubicó en Tecalitlán, donde hallaron medicamentos, botas ortopédicas, muletas y material diverso

En el operativo seis personas fueron detenidas.En el operativo fueron detenidas seis personas. Foto: Fiscalía de Jalisco

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