Movilidad

Evita Bloqueo de la CNTE: Alternativa Vial a Manifestación en CDMX

Integrantes de varias secciones de la Coordinadora se movilizan este viernes en la alcaldía Cuauhtémoc

Miembros de la CNTE luego de paro en la Ciudad de México en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMiembros de la CNTE luego de paro en la Ciudad de México en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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