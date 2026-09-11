Evita Bloqueo de la CNTE: Alternativa Vial a Manifestación en CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reactivará sus manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), con la finalidad de exigir el cumplimiento de minutas firmadas.

Este viernes, integrantes de la organización se movilizarán en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que en N+ te informamos sobre la zona exacta de la protesta, para que consideres alternativas viales y evites las afectaciones por los bloqueos.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, miembros de las secciones 9, 10, 11 y 50 de la CNTE en CDMX se trasladarán a las 09:00 horas a la Coordinación General de Recursos Humanos, ubicada en Isabel La Católica número 165, colonia Centro.

Ante ello, para evitar el bloqueo en la zona, los automovilistas podrán usar como alternativas viales el Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga y Calzada San Antonio Abad.

Además de exigir el cumplimiento de las minutas firmadas, la CNTE pedirá basificación de interinos, contratación de desplazados, homologación de prestaciones, aguinaldo de 90 días y devolución de descuentos por participar en las movilizaciones.

Así como solución a las demandas de las secciones 9, 10, 11 y 60, y mesas resolutivas con el Secretario de Educación Pública y con el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La SSC no descartó el arribo de autobuses al punto de concentración, así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

SPB