Accidentes

Accidente en Motocicleta y Volcadura de Tráiler Bloquen la Carretera Celaya - Salamanca

Dos accidentes se registraron en la madrugada causando el cierre de la vialidad, dejando varados por horas a decenas de autos

Motociclista Muerto y Volcadura de Tráiler Bloquean la Carretera Celaya-Salamanca.Motociclista Muerto y Volcadura de Tráiler Bloquean la Carretera Celaya-Salamanca. Foto: N+

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El conductor del camión presuntamente escapó del lugar de los hechos por lo que las autoridades implementaron un operativo de búsqueda.

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