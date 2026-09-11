Accidente en Motocicleta y Volcadura de Tráiler Bloquen la Carretera Celaya - Salamanca

La madrugada de este viernes se registraron dos accidentes en la carretera Celaya-Salamanca, causando el cierre de la vialidad en ambos sentidos.

Alrededor de la 1:00 de la mañana, un tráiler atropelló a un motociclista a la altura del puente de CAFUPE, cerca de la colonia Lázaro Cárdenas.

Los hechos provocaron que la motocicleta quedara destrozada en la carretera, por lo que se tuvo que cerrar casi en su totalidad por varias horas.

Agentes estatales llegaron a realizar las indagatorias pertinentes para abrir una carpeta de investigación y a hacer el levantamiento del cuerpo del fallecido.

Foto: N+

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y la mecánica de los hechos, aunque la lluvia pudiera ser un factor.

Aproximadamente media hora después, sobre la misma carretera Salamanca - Celaya, a la altura de la comunidad de Sarabia.

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Un tráiler se volcó y terminó bloqueando los cuatro carriles, dejando varados a decenas de automovilistas.

Primeros reportes informan que no se registran personas lesionadas de gravedad, sin embargo la vialidad se verá afectada hasta que quiten el tráiler.