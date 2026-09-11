Accidentes

Reporte del Tráfico y Accidentes en la Autopista México-Querétaro

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) mantienen la vigilancia en esta importante vía de acceso a la Ciudad de México

Problemas viales en el km 42 de la autopista México-QuerétaroProblemas viales en el km 42 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras
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