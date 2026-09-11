Reporte del Tráfico y Accidentes en la Autopista México-Querétaro

Con el fin de que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país y una de las más importantes que conectan con la capital del país.

En las primeras horas de este viernes, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional no reportaron incidentes, accidentes o problemas viales a lo largo de los casi 200 kilómetros de esta autopista.

La autopista México-Querétaro es una de las más importantes a nivel nacional y también una de las más peligrosas, según el Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales más reciente (2024), que reportó 192 colisiones.

Según el documento, de la cifra anterior, en 40 hubo víctimas: 26 muertos y 28 heridos, y la cifra por daños materiales ascendió a 25 mil 509 millones de pesos. Cabe destacar que el tránsito diario promedio anual de esta vía es de las más grandes, con 83 mil 801 vehiculos.

Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el reporte de las autoridades viales, hay afectaciones en los siguientes tramos:

A las 6:55 horas, Caminos y Puentes Federales informó sobre un cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 88, con dirección a Querétaro.

De acuerdo con el reporte, se registra reducción de carriles debido a la atención de un accidente provocado por la volcadura de una camioneta. Capufe pidió a los automovilistas manejar con precaución al circular por la zona.

Con información de N+

ICM/ FBPT