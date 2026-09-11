Se Pospone Presentación de Carín León en The Sphere de Las Vegas

Se pospuso la presentación del cantante mexicano Carín León, programada para la noche de este jueves en la Sphere de Las Vegas, la cuarta de una serie de siete conciertos previstos en ese recinto.

De acuerdo con información disponible, la cancelación está relacionada con complicaciones en su traslado en avión desde Hermosillo, Sonora hacia Las Vegas.

La presentación no será cancelada definitivamente, sino reprogramada para el 15 de septiembre de 2027.

No se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que impidieron el traslado del artista.

En un comunicado Sphere indicó que se pueden solicitar los reembolsos en el punto de compra dentro de un plazo de 30 días.