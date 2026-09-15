Seguridad

Sentencian a 41 Años a ‘El Pozolero’, Operador de los Arellano Félix en Tijuana

Marco Antonio ‘N’, alias ‘El Cris’, recibió sentencia por delincuencia organizada, armas, cartuchos y homicidio en grado de tentativa

Sentencian a 41 Años a ‘El Pozolero’, Operador de los Arellano Félix en TijuanaSentencian a 41 Años a ‘El Pozolero’, Operador de los Arellano Félix en Tijuana | Foto: N+

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