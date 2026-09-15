Sentencian a 41 Años a ‘El Pozolero’, Operador de los Arellano Félix en Tijuana

La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia de 41 años de prisión contra Marco Antonio ‘N’, identificado como Marco Antonio García Simental y/o Mario Alberto Rivera López, alias ‘El Cris’, relacionado con el Cártel de los Arellano Félix y señalado como uno de los primeros operadores conocidos como ‘pozoleros’ de esta organización.

De acuerdo con información de la FGR, Marco Antonio ‘N’ fue condenado por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cartuchos y homicidio simple en grado de tentativa.

Las investigaciones federales establecieron que las actividades delictivas de Marco Antonio ‘N’ y José ‘N’, quien recibió una condena de 26 años de prisión, tenían como principal centro de operaciones los municipios fronterizos de Baja California.

José ‘N’, identificado como José Barraza Benítez, alias ‘El Chepe’, recibió la sentencia por los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, en ambos casos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados, Marco Antonio ‘N’, alias ‘El Cris’, habría operado dentro del Cártel de los Arellano Félix desde 1999 y se le atribuye la desaparición de al menos 15 cuerpos de personas asesinadas, presuntamente mediante el uso de tambos con ácido.

Entre los homicidios que se le atribuyen se encuentran los de tres agentes federales, además de hechos relacionados con el trasiego de armas, drogas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR informó que las sentencias fueron obtenidas a partir de las pruebas recabadas durante las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y la Fiscalía Especializada de Control Regional.

Marco Antonio ‘N’ ya había recibido una sentencia en 2025 dentro de otra causa penal, de acuerdo con el comunicado de la autoridad federal.

APG