Seguridad

Policías Ayudan a Mujer durante Parto de Gemelas en San Andrés Cholula, Puebla

Las integrantes del cuerpo de seguridad municipal se trasladaron a la junta auxiliar de Santa María Tonantzintla para ayudar a la madre

Policías Ayudaron Mujer Parto Gemelas Santa María Tonantzintla San Andrés Cholula PueblaMujer Fue Asistida por Policías durante Parto de Gemelas en San Andrés Cholula, Puebla. Foto: X @SSPPCSnAndresCH

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Mujeres de la SSPPC de San Andrés Cholula asistieron a una madre en el parto de gemelas. Conoce más sobre este acto.

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