Policías Ayudan a Mujer durante Parto de Gemelas en San Andrés Cholula, Puebla

Mujeres integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) del municipio poblano de San Andrés Cholula, ayudaron a una madre a dar a luz.

Las paramédicos adscritas al área de Protección Civil y Bomberos recibieron un llamado de auxilio por parte de la mujer, por lo que se movilizaron a la junta auxiliar de Santa María Tonantzintla para atenderla durante el parto.

Tras el debido acompañamiento realizado por los cuerpos de emergencias, la madre pudo dar a luz a dos recién nacidas, quienes también fueron atendidas y estabilizadas para posteriormente ser trasladadas a un hospital junto con la madre.

Luego de haber completado esta gran labor altruista, las servidoras públicas que auxiliaron a la mujer fueron reconocidas por la SSPPC San Andrés Cholula en sus redes sociales oficiales.

Cabe destacar que la dependencia pone a disposición los siguientes números telefónicos en caso de tener o presenciar alguna emergencia: Policía y Vialidad 22-24-03-70-10 y 22-24-03-70-11, Protección Civil y Bomberos 22-24-09-07-70 extensión 101 y Policía Rosa 22-16-60-44-25.

Con información de Jorge Cea

GMAZ