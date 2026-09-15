Libres de Restricción: Coches y Placas que Sí Circulan en CDMX y Edomex este Martes

En los últimos días, las condiciones ambientales no han sido ideales, por lo que se llegó a declarar contingencia ambiental y las restricciones de movilidad que conlleva. Por ello, no está de más que eches un vistazo a qué coches sí circulan este martes, pues las sanciones económicas por no respetar las medidas ambientales pueden llegar hasta 3 mil 500 pesos.

Y es que, además de haber pasado días en los que se aplicó el Doble Hoy No Circula, se prevé una mayor movilidad este día, pues se realizan los festejos patrios por el Grito de Dolores y el aniversario del inicio de la Independencia de México.

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Junto a los festejos tradicionales en el hogar, este 15 de septiembre de 2026 también se realizarán decenas de celebraciones en las alcaldías y municipios del Valle de México, que incluyen la presentación de artistas, ferias y espectáculo de pirotecnia.

Por ello, si piensas salir, te confirmamos que hasta este momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado el programa Doble Hoy No Circula para este martes, pero te recomendamos estar pendiente de las actualizaciones a través de N+.

Los coches que sí circulan este martes en la Ciudad de México y Estado de México son:

Vehículos con holograma '0' y '00' con ENGOMADO de cualquier color y cualquier TERMINACIÓN DE PLACA.

Vehículos con holograma 1 y 2 cuyo ENGOMADO sea DISTINTO al ROSA y la TERMINACIÓN DE PLACA sea DIFERENTE a 7 y 8.

Vehículos híbridos y eléctricos.

También circulan vehículos de emergencia y servicio.

La multa por no respetar el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Actualmente, esta tiene un valor de 117.31 pesos diarios, por lo que la sanción puede ir de 2 mil 340 a 3 mil 519 pesos.