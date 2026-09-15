Movilidad

Libres de Restricción: Coches y Placas que Sí Circulan en CDMX y Edomex este Martes

Las autoridades han dado a conocer los vehículos que deberán descansar; en caso de no seguir la medida, las multas pueden llegar hasta los 3 mil 500 pesos

Autos avanzan en avenida de la Ciudad de México tras activación de contingenci ambientalLuego de la activación de la contingencia ambiental, consulta si tu coche si circula. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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