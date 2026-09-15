Qué Calles Estarán Cerradas 15 y 16 de Septiembre en CDMX por Festejos Patrios

México celebrará sus Fiestas Patrias esta semana. Desde localidades hasta grandes ciudades se preparan para participar en el Grito de Independencia que se celebra la noche del 15 de septiembre, y la Ciudad de México (CDMX) no es la excepción.

Así que si estás pensando en asistir a la ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo de CDMX que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en N+ te adelantamos qué calles estarán cerradas y algunas alternativas viales.

Entre las vialidades que estarán cerradas, con el objetivo de hacer un cerco en inmediaciones de la Plaza de la Constitución para los preparativos y posterior festejo del 15 de septiembre de 2026, estarán: República de Venezuela, Anillo de Circunvalación, José María Izazaga y Eje Central Lázaro Cárdenas.

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El Gobierno de Ciudad de México advirtió que la entrada al primer cuadro de la capital será sólo peatonal, por lo que invitó a los automovilistas a anticipar sus traslados y salir con tiempo.

Entre las alternativas viales que presentó a los conductores enlisto: Eje 1 Poniente, Eje 1 Norte, Fray Servando Teresa y Mier y Eje 1 Norte.

Recuerda que en la explanada del Zócalo capitalino tendrá lugar el concierto de la agrupación Intocable para cerrar los festejos patrios.

Mientras que el 16 de septiembre se realizará el tradicional Desfile Cívico Militar con la participación de las Fuerzas Armadas.

La exhibición militar hará un recorrido desde Campo Marte hacia el Zócalo capitalino, lo que provocará el cierre total de la avenida Paseo de la Reforma y la calle 5 de Mayo.

Entre las alternativas viales que sugiere el Gobierno de Ciudad de México están Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente y Circuito Interior.

Para que no te pierdas este evento del 16 de septiembre, en una nota previa ya te adelantamos a qué hora iniciará el Desfile Militar 2026.