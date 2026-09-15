Movilidad

Qué Calles Estarán Cerradas 15 y 16 de Septiembre en CDMX por Festejos Patrios

Este martes tendrá lugar la tradicional ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo de CDMX, lo que provocará cierres en las inmediaciones

Zócalo abarrotado por Festejos Patrios.En CDMX, las autoridades de movilidad determinaron cerrar calles y avenidas para salvaguardar a las personas que asisten a los festejos de Fiestas Patrias 2026. Foto: Cuartoscuro.

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