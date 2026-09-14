Movilidad

Reparan Socavón en Blvd Lázaro Cárdenas Cruce con San Luis Río Colorado en Mexicali

La afectación fue atendida tras los reportes ciudadanos en esta importante vialidad

Reparan Socavón en Blvd Lázaro Cárdenas Cruce con San Luis Río Colorado en MexicaliReparan Socavón en Blvd Lázaro Cárdenas Cruce con San Luis Río Colorado en Mexicali | Foto: N+

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