Reparan Socavón en Blvd Lázaro Cárdenas Cruce con San Luis Río Colorado en Mexicali

Elementos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) atendieron y solucionaron la denuncia ciudadana sobre el socavón registrado en el cruce del bulevar Lázaro Cárdenas y la calle San Luis Río Colorado.

El personal técnico colocó una tapa metálica reforzada sobre el asfalto, diseñada para soportar el peso constante de los tractocamiones y el transporte pesado que transita diariamente por el área, esto para garantizar la durabilidad de la reparación.

La afectación fue atendida tras los reportes ciudadanos en esta importante vialidad | Foto: N+

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de denunciar la presencia de hundimientos o socavones a través de la línea de atención del Gobierno Municipal al 072.

JMR