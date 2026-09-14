Reparan Socavón en Blvd Lázaro Cárdenas Cruce con San Luis Río Colorado en Mexicali
La afectación fue atendida tras los reportes ciudadanos en esta importante vialidad
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Elementos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) atendieron y solucionaron la denuncia ciudadana sobre el socavón registrado en el cruce del bulevar Lázaro Cárdenas y la calle San Luis Río Colorado.
El personal técnico colocó una tapa metálica reforzada sobre el asfalto, diseñada para soportar el peso constante de los tractocamiones y el transporte pesado que transita diariamente por el área, esto para garantizar la durabilidad de la reparación.
Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de denunciar la presencia de hundimientos o socavones a través de la línea de atención del Gobierno Municipal al 072.
JMR