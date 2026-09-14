Movilidad

¿Activan Doble Hoy No Circula 15 de Septiembre por Contingencia en CDMX y Edomex?

Consulta si hay contingencia ambiental y si se aplicará el Doble Hoy No Circula martes 15 de septiembre 2026, de acuerdo con CAMe

Checa Si Activan Doble Hoy No Circula 15 de Septiembre 2026 por ContingenciaEl programa Doble Hoy No Circula afecta a más automovilistas de lo normal. Foto: Cuartoscuro

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