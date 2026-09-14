¿Activan Doble Hoy No Circula 15 de Septiembre por Contingencia en CDMX y Edomex?

Luego de que se activara la Fase 1 de contingencia ambiental, los automovilistas se mantienen pendientes ante la posibilidad de que se aplique el Doble Hoy No Circula 15 de septiembre de 2026, y acá te explicamos cómo aplica el programa en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Este sábado y domingo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) habilitó la contingencia ambiental por los altos niveles de contaminación en el Valle de México, de ahí que el monitoreo en la calidad del aire y en el programa de restricción vehicular continúe.

Por ello, es importante que los automovilistas sepan si hay Doble No Circula para que eviten ser multados en caso de que el holograma, terminación de placas y engomado de su carro no deba transitar en las calles de la CDMX y Edomex.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CAMe Explica: ¿Qué Provocó la Contingencia por Ozono en el Valle de México?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es mala en tres estaciones ubicadas en CDMX y Edomex por la presencia de ozono, por lo que existen condiciones para que se pudiera activar la contingencia ambiental y el Doble No Circula martes.

Sin embargo, los niveles de contaminación pueden variar a lo largo del día, de ahí que se recomienda esperar la decisión final de CAMe en las próximas horas en caso de que estos factores disminuyan o tenga que tomarse medidas para reducir la emisión de contaminantes.

Para consultar la calidad del aire en CDMX y Edomex, puedes ingresar a la Dirección de Monitoreo Atmosférico, en el siguiente enlace: www.aire.cdmx.gob.mx para saber si hay contingencia ambiental o no.

Si los niveles de contaminación disminuyen en las próximas horas y no se activa la contingencia, el Hoy No Circula 15 de septiembre se aplicará con normalidad y los carros con los siguientes elementos tendrán que descansar, de acuerdo con las medidas del programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema):

Holograma 1 y 2, engomado ROSA, terminación de placas 7 y 8.

El programa de la Sedema se aplicará este martes en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

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