Metro CDMX Anuncia Horario Especial para 15 y 16 de Septiembre de 2026

El gobierno de la Ciudad de México anunció un operativo con motivo de las Fiestas Patrias 2026, que incluye la modificación del horario del Metro CDMX; aquí te damos todos los detalles.

En N+ podrás ver en vivo la cobertura por el Grito de Independencia 2026. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas digitales, la señal de N+ FORO y la nueva app.

El 15 septiembre, el Metro CDMX abrirá a las 05:00 horas y el servicio se extenderá hasta la 01:00 horas del día siguiente, con motivo del Grito de Independencia.

El miércoles, 16 septiembre, el horario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) será de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas.

Por las Fiestas Patrias 2026, el gobierno de la Ciudad de México preparó un operativo de seguridad para la noche del Grito de Independencia en el Zócalo y el Desfile Militar, con la participación de más de 13,000 policías y más de 1,400 patrullas.

El Grupo Intocable será el encargado de amenizar los festejos patrios en el Zócalo, luego del segundo Grito de Independencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, en cada una de las 16 alcaldías de CDMX habrá festejos con motivo del Día de la Independencia, con el despliegue de 4,725 policías y más de 140 patrullas.

El 16 de septiembre, el Desfile Militar será del Zócalo al Campo Marte, con la siguiente ruta: 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma.

El gobierno de la Ciudad de México apuntó que en estas Fiestas Patrias estarán activos los Programas Conduce sin Alcohol, mejor conocido como alcoholímetro, y el de Cero Pirotecnia, para prevenir accidentes.

RMT