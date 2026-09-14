Transporte público

Metro CDMX Anuncia Horario Especial para 15 y 16 de Septiembre de 2026

Entérate a qué hora cerrará el Sistema de Transporte Colectivo el Día del Grito de Independencia

Grito de Independencia en el Zócalo CDMXGrito de Independencia en el Zócalo CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Prepárate para el Grito de Independencia 2026: el Metro CDMX extenderá su servicio el 15 de septiembre. Conoce el horario y no te pierdas la celebración.

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