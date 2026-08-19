Lleva Contigo la Nueva App de N+: ¿Cómo Descargar en iOS y Android?
Conoce paso a paso cómo obtener la última versión de la app de Nmás en tu celular y llevar contigo las noticias de última hora
Conoce paso a paso cómo obtener la última versión de la app de Nmás en tu celular y llevar contigo las noticias de última hora
Entérate de las noticias de Última Hora y reportajes que retratan la realidad de México y el Mundo 24/7, a través de la nueva app de N+. Disponible para iOS y Android.
Con una experiencia personalizada, traemos hasta la palma de tu mano información en tiempo real y en el momento oportuno. Periodismo riguroso, contenido original y una experiencia visual única.
La descarga de la nueva app de N+ se realiza a través de las tiendas de aplicaciones de los sistemas operativos iOS y Android, según el tipo de dispositivo que utilices.
La descarga de la app de N+ no tiene costo, sólo asegúrate de mantenerla actualizada para acceder a todas sus funciones y personalizaciones.
Pasos para descargar app de N+ en iOS, sistema operativo de iPhone.
Entra a la App Store.
Busca "Nmás" y da clic en la opción Obtener, o haz clic en este enlace: https://apps.apple.com/mx/app/nm%C3%A1s/id6760046229.
Pasos para descargar app de N+ en Android.
Entra a la Play Store de Android.
Busca "Nmás" y da clic en "Descargar", o bien, haz clic en el siguiente enlace: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nmas.supernova.
Una vez que estés dentro de la app, podrás darte de alta como usuario en el botón "Regístrate" o tendrás la opción de continuar como "Invitado".
Después, selecciona 3 o más temas de interés, por ejemplo: Sociedad, Entretenimiento, Política
Para llevar la nueva app de N+ en tu celular, asegúrate de que el dispositivo sea compatible con las siguientes actualizaciones:
iPhone: Requiere iOS 15.1 posterior.
iPod touch: Requiere iOS 15.1 o posterior.
Mac: Requiere Mac 12.0 o posterior en una Mac con el chip M1 de Apple o posterior.
Apple Vision: Requiere versión 1.0 o posterior.
En el caso de Android, debes tener la versión 7.0 o posteriores.