Peso Mexicano Se Recupera y Así Cotiza Frente al Dólar Estadounidense este Martes

La divisa local recuperó terreno en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense e hiló su tercera jornada de ganancias. Antes de las 07:00 horas de este martes, el billete verde cotizó por debajo de los 18 pesos y llegó a los 17.94 por unidad, una ganancia del 0.8%.

Esto ocurre mientras los mercados ⁠centran su atención en las minutas de las reuniones más recientes de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y del Banco de México (Banxico), que podrían ofrecer nuevas señales sobre la brecha monetaria entre ​ambos países.

La divisa mexicana operaba en 18.0845 ⁠por dólar en la recta final de los negocios, con una apreciación de un 0.33% en su segunda sesión de ganancias.

El jueves pasado, nuestra moneda llegó ‌a debilitarse hasta 18.4330 unidades, un nivel no visto desde noviembre ‌de 2025. Apenas en agosto, había incluso había bajado al piso de las 16 unidades.

El repunte de la moneda ocurrió en ⁠medio de un fortalecimiento global del dólar, a medida que el euro se hundió, y una caída de los precios del petróleo, tras un incremento de las exportaciones de crudo desde Oriente Medio.

El Banxico informó que el cierre del dólar este lunes fue de 18.0899 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 5 de octubre en los 18.08 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este martes, es de 18.1903 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico para este sábado oscila a la venta en los 18.3765 pesos y a la compra 17.7754 pesos.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM