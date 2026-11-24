¡Toma precauciones! Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una nueva protesta este martes en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones principalmente en la zona centro.

Entérate aquí la zona exacta de la manifestación, para que tomes previsiones y evites cualquier afectación en tus traslados por la capital mexicana.

También puedes consultar todos los canales de difusión de N+ para enterarte sobre las otras marchas y concentraciones que diversas organizaciones realizarán hoy 24 de noviembre de 2026.

Protesta de trabajadores del IMSS

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó, a través de su agenda de movilizaciones diaria, que trabajadores del IMSS en defensa de la seguridad social realizarán su protesta en la alcaldía Cuauhtémoc.

El personal de salud acudirá a la plancha del Zócalo capitalino, en la Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alrededor de las 07:00 horas.

¿Por qué es la manifestación del IMSS hoy?

De acuerdo con datos de la agenda, los trabajadores del IMSS realizarán la manifestación para exigir el respeto integral a sus derechos laborales.

También demandarán abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, así como revalorización de sus contratos colectivos.

De igual manera, exigirán cese a la intimidación, las represalias y el acoso sindical y laboral.

La SSC previó que la protesta congregue a alrededor de 50 personas.

SPB