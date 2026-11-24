Este martes 24 de noviembre habrá bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), por lo que automovilistas y usuarios del transporte público podrían enfrentar complicaciones para circular. Las protestas previstas incluyen concentraciones de trabajadores, colectivos y organizaciones que acudirán a distintos espacios públicos e instalaciones institucionales.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las actividades previstas se encuentra una movilización de la Fundación Diana Sánchez Barrios, que partirá del Hemiciclo a Juárez con dirección al Zócalo capitalino, además de protestas de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, integrantes de la Unión General de Trabajadores y colectivos animalistas.

Alternativas viales por bloqueos en CDMX

A las 7:00 horas, un grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en defensa de la seguridad social realizará una concentración en el Zócalo capitalino para exigir el respeto a sus derechos laborales, el abastecimiento de insumos y equipo médico, la revalorización de sus contratos colectivos y el cese de presuntas intimidaciones, represalias y acoso sindical.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación), José María Izazaga o Fray Servando Teresa de Mier.

Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados se reunirán en las oficinas corporativas del CENACE para demandar justicia, igualdad de trato y respeto a sus derechos adquiridos. La movilización contará con el respaldo de organizaciones del sector electrónico y asociaciones de jubilados de los centros de control.

Las alternativas viales que puedes usar son la avenida Revolución o vialidades paralelas de la zona.

La Fundación Diana Sánchez Barrios encabezará una marcha en el marco del Día Local de la Memoria Trans, con el objetivo de reconocer y preservar la memoria de las personas trans, reivindicar sus derechos y visibilizar la lucha contra la violencia y la discriminación.

La movilización contará con el apoyo de diversas organizaciones y se prevé la participación de aproximadamente 500 personas.

Alternativas viales: Debido al recorrido sobre avenida Juárez y su desplazamiento hacia el Zócalo, se recomienda evitar esta vialidad y los accesos al primer cuadro. Como alternativas se pueden utilizar avenida Chapultepec, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Balderas y José María Izazaga

FBPT