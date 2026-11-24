La Secretaría de Marina (Semar) anunció que hace unos días recuperó el control de la presa Picachos, en Mazatlán, Sinaloa, que estaba en poder del grupo criminal ‘Los Chapitos’.

Hace seis meses, N+ dio a conocer que autoridades estatales habrían cedido a este grupo el control de módulos de riego y juntas municipales de agua potable en Culiacán, Mazatlán y Guamúchil, lo que significó cientos de millones de pesos de recursos públicos entregados a la delincuencia.

El secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, indicó el lunes 23 de noviembre: “Recuperamos la presa Picachos, que estaba controlada por mucho tiempo por grupos delictivos, esto representa un factor favorable para el desarrollo agrícola, pesquero y turístico de la región”.

La presa Picachos pertenece al distrito de riego 111 y se abastece de agua del río Presidio, que corre entre los municipios de Mazatlán y La Concordia. Su agua se destina para consumo de la población en Mazatlán y para el riego agrícola de 22 mil 500 hectáreas.

Además, la zona se aprovechaba para prestar servicios turísticos y de pesca deportiva, pero la violencia generada por los grupos criminales desde 2024 provocó que decenas de familias abandonaran sus comunidades y se desplazaran a otros lugares.

La Marina informó, también, que recuperó los espacios el pasado 9 de noviembre.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Marina Anuncia Recuperación de Control de la Presa Picachos, en Mazatlán

En mayo pasado, N+ presentó un reportaje con testimonios de informantes de la DEA, denuncias de trabajadores de varios módulos de riego en la entidad, y productores de Sinaloa, quienes denunciaron que el entonces gobernador, Rubén Rocha Moya, habría entregado a integrantes del grupo criminal ‘Los Chapitos’ la administración, operación y cobro del servicio de las juntas municipales de agua potable en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Guamúchil, así como el control de los nueve distritos de riego, entre los que se incluye el de la presa Picachos, a modo de retribución del dinero que el grupo criminal le habría dado para su campaña electoral, en 2021.

El contador público Rodolfo López, administrador del módulo de riego número 5, en el municipio de Angostura, reveló que ‘Los Chapitos’ se apoderaron del presupuesto, la nómina y los recursos que generan los módulos de riego en el estado. En Sinaloa operan 9 distritos de riego agrícola con 48 módulos.

López, con 33 años de servicio, relató que desde marzo de 2022 entregaron al grupo criminal un promedio de 100 millones de pesos anuales por cada módulo.

El 8 de mayo de 2025, el funcionario fue secuestrado y después apareció muerto. Posteriormente, tres presidentes de módulos de riego fueron secuestrados.

LECQ