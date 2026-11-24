Todos los días se registran temblores en México, debido a que el país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de altísima actividad geológica donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

En N+ te damos el reporte de los sismos de este martes, 24 de noviembre de 2026, de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Cabe recordar que la principal causa de los grandes terremotos es la subducción, un proceso donde las placas oceánicas del Pacífico se hunden por la fuerza debajo del continente. Eso acumula una gran energía que se libera repentinamente en forma de sismos.

Sismos en México hoy

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad y detalla la magnitud y epicentro, aunque la mayoría es imperceptible y por eso no se activa la alerta sísmica.

Durante las primeras horas de este martes, el Sismológico Nacional informó lo siguiente:

A las 5:51 horas, sismo de magnitud 5.3 a 119 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 6 km de profundidad.

A las 6:42 horas, sismo de magnitud 4.2 a 118 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A las 6:51 horas, sismo de magnitud 4.1 a 93 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A las 6:57 horas, sismo de magnitud 4.3 a 166 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 10 km de profundidad.

¿Qué debe incluir la mochila de emergencia?

Recuerda que es muy importante tener preparada una mochila de emergencia, con artículos básicos necesarios para sobrevivir y mantenerse seguro durante los primeros días después de un desastre natural o una situación crítica, que debe inculuir:

Documentos importantes: Copia de papeles como acta de nacimiento, CURP, credenciales, cartilla de vacunación, carnets médicos e incluso fotos recientes de cada integrante de la familia sellados en una bolsa de plástico y escaneados en una USB.

Alimentos no perecederos y agua embotellada: La comida enlatada siempre es una buena opción. Escoge alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía. El agua de preferencia simple, sin gas ni sabor.

Encendedor y/o cerillos.

Directorio telefónico de familiares, amigos y compañeros de escuelas y trabajos.

Artículos personales de higiene: Papel higiénico, toallitas húmedas, toallas sanitarias, jabón en laminillas o en barra, desodorante y todo lo que consideres indispensable.

Un cambio completo de ropa, preferentemente la interior, incluye una sudadera o mantita por persona.

Botiquín de primeros auxilios, incluye los medicamentos que tome actualmente cada miembro de la familia. Consulta con tu médico qué medicamentos básicos puedes incluir.

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto.

Herramientas y dinero en efectivo: Un desarmador pequeño de cruz, uno plano y una navaja te pueden sacar de apuros.

Silbato: Con un sonido que todos en la familia puedan identificar en caso de que se separen en el momento de la emergencia.

Con información de N+

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