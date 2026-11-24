El sacerdote Antonio María "N", continuará en prisión luego de que un juez de control del distrito judicial de Tlalnepantla, Estado de México, determinó en audiencia que la defensa del acusado podrá volver a solicitar la revisión de la medida cautelar una vez que proporcione la información que se le requirió.

El párroco, de 68 años, quien pertenecía a la congregación de los "Legionarios de Cristo" fundada por el entonces sacerdote hoy fallecido, Marcial Maciel, está acusado por el delito de violación con complementación típica y punibilidad autónoma ya que presuntamente violó a una menor de edad en 2004, 2007 y 2011 en Naucalpan, Estado de México.

La defensa del sacerdote busca un cambio en su medida cautelar a fin de que siga su proceso en prisión domiciliaria debido a su situación de salud.

Actualmente permanece en un hospital de tercer nivel en la Ciudad de México, debido a que sufrió un infarto.

Fue detenido el 12 de junio de 2025 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con delitos de carácter sexual, posteriormente fue trasladado al penal de Barrientos.

Con información de Bogdán Castillo

ASJ