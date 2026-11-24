Se registran cierres de vialidades por fuerte lluvia en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Los encharcamientos en la zona ocasionaron el cierre del desnivel de la glorieta Real Inn y del bulevar Jacobo Payán.

Un vehículo quedó varado dentro de la zona anegada, lo que generó movilización por parte de policías viales quienes retiraron la unidad y pusieron a salvo a la conductora y a dos menores.

El bulevar Jacobo Payán permanece cerrado. Las autoridades piden respetar la señalización, utilizar vías alternas y conducir con precaución.