Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 8 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México.

En interacción con un canal de baja presión en el sureste del país y con la corriente en chorro subtropical, originará lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

Así como lluvias fuertes a muy fuertes en Tamaulipas, Chiapas, Tabasco y Campeche; así como chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí.

La masa de aire ártico asociada al frente, mantendrá el descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Además de evento de 'Norte' con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Finalmente, habrá lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Estas serán las entidades afectadas por precipitaciones de distintas intensidades: