Frente Frío 8 Provocará Este Martes Bajas Temperaturas y Lluvias en México
Un evento de 'Norte' generará rachas de viento de hasta 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz
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Un evento de 'Norte' generará rachas de viento de hasta 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz
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Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 8 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México.
En interacción con un canal de baja presión en el sureste del país y con la corriente en chorro subtropical, originará lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
Así como lluvias fuertes a muy fuertes en Tamaulipas, Chiapas, Tabasco y Campeche; así como chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí.
La masa de aire ártico asociada al frente, mantendrá el descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.
Además de evento de 'Norte' con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.
Finalmente, habrá lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana.
Estas serán las entidades afectadas por precipitaciones de distintas intensidades:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (norte y este), Tabasco (centro) y Campeche (norte).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (costa).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Guanajuato.
Mientras que las temperaturas máximas y mínimas serán las siguientes:
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Campeche.
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Respecto al clima en el Valle de México, durante el día se prevé cielo medio nublado a nublado, por la mañana ambiente fresco a templado y bruma en la región, frío y con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.
En el transcurso de la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de lluvias y chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas en zonas del Estado de México y Ciudad de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 19 a 21 °C.
Con información de Conagua
ICM