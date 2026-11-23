Esta semana, la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 8 avanzará por el país hasta cubrirlo casi por completo, ocasionando descenso de temperaturas y evento de ‘Norte’ en varias regiones.

En N+ te informamos cómo será el avance del fenómeno meteorológico y qué día estará extendido prácticamente en todo el país. Conoce además la lista de estados que tendrán un clima gélido, con temperaturas bajo cero.

Efectos del frente frío 8

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de este martes el sistema frontal 8 se desplazará sobre el golfo de México y recorrerá el oriente y sureste del país, así como la península de Yucatán.

Interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, una baja presión en el occidente del mar Caribe y con la corriente en chorro subtropical.

Esa interacción, indicó, originará lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Frío por masa de aire ártico

En tanto, la masa de aire ártico que impulsa al frente frío ocasionará descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional; además de evento de “Norte” fuerte a muy fuerte en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán e istmo y golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con los mapas de pronóstico actuales del SMN, el día que prácticamente cubrirá todo el país será el miércoles 25 de noviembre y después comenzará a desplazarse hacia el este.

La masa de aire ártico y los distintos sistemas en el país generarán clima helado en varios estados. Esta es la lista de entidades que tendrán temperaturas bajo cero el amanecer del martes, miércoles y jueves.

Masa de aire ártico cubrirá casi todo México el 25 de noviembre. Foto: SMN

Martes 24 de noviembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Miércoles 25 de noviembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Jueves 26 de noviembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Recomendaciones ante clima gélido

En caso de bajas temperaturas, autoridades de Protección Civil aconsejan vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

También piden no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.

De igual manera, llaman a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.

SPB