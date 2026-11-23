Masa de Aire Ártico Cubrirá Casi todo México este Día: Estados que Tendrán Temperatura Bajo Cero
Entérate aquí sobre los efectos del frente frío 8 y la masa de aire que lo impulsa, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua
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Esta semana, la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 8 avanzará por el país hasta cubrirlo casi por completo, ocasionando descenso de temperaturas y evento de ‘Norte’ en varias regiones.
En N+ te informamos cómo será el avance del fenómeno meteorológico y qué día estará extendido prácticamente en todo el país. Conoce además la lista de estados que tendrán un clima gélido, con temperaturas bajo cero.
De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de este martes el sistema frontal 8 se desplazará sobre el golfo de México y recorrerá el oriente y sureste del país, así como la península de Yucatán.
Interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, una baja presión en el occidente del mar Caribe y con la corriente en chorro subtropical.
Esa interacción, indicó, originará lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
En tanto, la masa de aire ártico que impulsa al frente frío ocasionará descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional; además de evento de “Norte” fuerte a muy fuerte en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán e istmo y golfo de Tehuantepec.
De acuerdo con los mapas de pronóstico actuales del SMN, el día que prácticamente cubrirá todo el país será el miércoles 25 de noviembre y después comenzará a desplazarse hacia el este.
La masa de aire ártico y los distintos sistemas en el país generarán clima helado en varios estados. Esta es la lista de entidades que tendrán temperaturas bajo cero el amanecer del martes, miércoles y jueves.
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango y Chihuahua.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango y Chihuahua.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
En caso de bajas temperaturas, autoridades de Protección Civil aconsejan vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.
También piden no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.
De igual manera, llaman a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.
SPB