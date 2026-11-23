El desplazamiento del frente frío número 8 en interacción con un canal de baja presión provocrán lluvias y chubascos fuertes en al menos 13 estados del país para este lunes, así como evento "Norte", según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema frontal recorrerá la zona del Golfo de México, así como el noreste y oriente del territorio nacional, donde coincidirá con la corriente en chorro subtropical, originando precipitaciones intensas en esas regiones.

Tamaulipas y Veracruz serán los dos estados más afectados por las lluvias.

Mientras que la masa de aire ártico que impulsa al octavo frente de la temporada, generará descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana; además de evento de "Norte".

Debido a estas condiciones, la Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a tomar medidas preventivas, tales como abrigarse, apagar calentadores antes de dormir, evitar uso de anafres, además de asegurar láminas, tinacos y mantener limpias las coladeras y desagües.

"Para las comunidades ubicadas en zonas costeras y marítimas, especialmente en el litoral del Golfo de México y el istmo y Golfo de Tehuantepec ante el evento de 'Norte', se exhorta a respetar las restricciones emitidas por las Capitanías de Puerto, evitar actividades recreativas o acuáticas en la playa debido al oleaje elevado, y asegurar ventanas, puertas y mobiliario exterior frente a las rachas de viento.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (sureste) y Veracruz (norte y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (este), Puebla (norte y este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y sur) y Quintana Roo (costa y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Oaxaca (norte y este), Campeche (suroeste) y Yucatán (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán,Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Y muy bajas en:

De -10 a -5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C durante la madrugada: zonas serranas de Baja California.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Para el Valle de México, se prevé cielo nublado durante toda la jornada. Por la mañana habrá ambiente fresco en la región; muy frío a frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Para la tarde se espera ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas.

La temperatura mínima en la capital del país será de 11 a 13 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 18 a 20 °C y la mínima de 5 a 7 °C.

ASJ