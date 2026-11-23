La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, dijo que el presunto acoso del exfutbolista Carlos "El Gullit" Peña a la exregidora de León, Gabriela Echeverría, ya está en manos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.

La dirigente rechazó la conducta del exjugador, quien fue señalado por la exfuncionaria por supuestamente haberla tocado durante una reunión que sostuvieron diversos integrantes de Morena en un restaurante, en donde se convocó a la unidad interna rumbo a la definición de coordinadores en defensa de la transformación de León.

"Tenemos permanente vigilancia sobre estas situaciones que pueden no ser apegadas a los principios y el programa de Morena, y evidentemente nosotros no lo compartimos, lo rechazamos que sean estas cosas, y sea fuera o sea adentro, lo debemos de manifestar", indicó.

"Entonces, esto ya está en manos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia", aseguró.

En la reunión convocada por el Comité estatal de Morena en León, Guanajuato, se firmó un acuerdo de unidad de 28 personas que buscan participar por la coordinación municipal del partido, y concluyó con la denuncia de la exregidora Gabriela Echeverría en contra del exfutbolista, quien en un comunicado negó que estos señalamientos hayan ocurrido.

Los hechos ocurrieron el sábado en el establecimiento "Pachita", a donde acudieron aspirantes a la alcaldía de la ciudad y donde "El Gullit" Peña llegó en supuesto estado inconveniente, según un video compartido en redes sociales.

Gabriela Echeverría dijo que no se percató si el exjugador iba bajo los efectos del alcohol, pero afirmó que bromearon cuando se sentó junto a ella.

Tras cuestionar que el partido permitiera el registro del "Gullit" y no pusiera mayores filtros, reveló que había sido tocada e interpondría su denuncia a nivel interno. Además, advirtió que se asesoraría para las diligencias legales correspondientes.

"No sé en qué estado estaba, sí platicamos, reímos, pero hubo un momento en que fui tocada por 'El Gullit', y yo no lo voy a permitir, yo voy a poner mi denuncia, primero en el órgano interno.

"Me paré, fui la primera para señalarlo, porque dije: 'yo no lo voy a tolerar', sí entiendo que el registro fue abierto, pero no voy a tolerar", indicó a medios locales.

Rudel Oliva, presidente del Consejo Estatal de Morena, dijo que notificaría a las instancias correspondientes.

Mientras que el exfutbolista difundió un boletín el domingo en el que dijo que las cosas no sucedieron como fueron descritas por la exregidora y apeló al diálogo.

Con información de Carmen Jaimes

ASJ