La autoridades de Perú informaron el balance más actualizado tras el sismo de magnitud 6.7 del viernes 20 de noviembre en el que una persona falleció el sábado tras haber sido internada en el hospital de la región central de Huánuco que se sintió durante la noche en el centro de la nación andina, donde también hubo 15 lesionados, más de 800 damnificados, numerosos daños materiales y varias réplicas fuertes en las últimas 48 horas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) explicó que el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud "informó sobre el fallecimiento de una persona en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, de Huánuco", aunque sin precisar las causas del deceso.

Un reporte técnico complementario detalló que la víctima fue un hombre de 45 años y que otras 15 personas fueron atendidas por lesiones leves en centros sanitarios de las localidades afectadas por el movimiento telúrico.

El Indeci agregó que el sismo dejó más 853 personas damnificadas y 529 afectadas, además de 152 viviendas inhabitables y otras 156 afectadas.

El reporte precisó que se presentaron daños en por lo menos seis instituciones educativas, 22 establecimientos sanitarios, cuatro templos, tres locales comunales y 300 metros de vías de transporte.

El mayor impacto de los daños se registró en las regiones centrales de Huánuco, Pasco y Junín, donde estuvo el epicentro del sismo, pero también se reportaron afectaciones menores en la región de Lima, incluida la capital, Lima Metropolitana, y la provincia portuaria del Callao.

El movimiento se sintió a las 19:09 horas, tiempo local, del viernes, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en una zona rural con baja densidad de población en la que hay diversos pueblos pequeños y aldeas.

El temblor se originó a 129 kilómetros de profundidad, una distancia considerable que hace que se disipe su poder de destrucción en la superficie y a la vez se amplíe el alcance de las ondas, que se sintieron incluso en Bogotá y Quito.

Las autoridades movilizaron a personal médico, brigadistas, equipos técnicos y ambulancias para la atención de los heridos y afectados, y que el Ministerio del Interior constató los daños, acciones de orden y seguridad, asistencia psicológica y coordinación con los gobiernos locales.

Activan plan de contingencia y despliegan equipos de emergencia

Además, se activó un plan de contingencia y desplegó a técnicos y equipos de emergencia para realizar las evaluaciones y maniobras para la restitución segura del servicio eléctrico en las zonas afectadas y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ordenó usar la capacidad operativa de las plataformas de servicios múltiples conocidas como Tambos, en Junín y Pasco.

El gobierno regional de Huánuco trasladó, por su parte, maquinaria a un punto afectado por la caída de rocas en la zona de Tomaykichwa y Ambo para restablecer el transito, mientras que los gobiernos locales de Junín, Huánuco y Pasco, siguen con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y coordinan la entrega de bienes de ayuda humanitaria.

El Indeci aseguró que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el seguimiento de la emergencia y coordina con las autoridades "para contribuir a una respuesta oportuna y salvaguardar la vida y la integridad de la población”.

Sismos no paran en 48 horas

A su turno, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que otros dos sismos, de magnitudes 5 y 3.5, se sintieron en Junín durante la madrugada y la mañana del sábado, respectivamente, sin que se reportan nuevos daños.

Otro nuevo sismo de magnitud 5 se sintió durante la tarde del domingo en la región de Junín, en el centro de Perú, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

El movimiento telúrico, que también fue percibido en Lima, sobre todo en edificios y zonas elevadas, se presentó a las 16:35 horas local.

Su profundidad fue establecida a 145 kilómetros y su intensidad llegó a IV en Junín. Esa zona del país fue golpeada el viernes pasado por el terremoto de magnitud 6.7.

El COEN señaló que el último sismo de este domingo fue percibido "entre leve y moderado" por la población y que se supervisan las zonas consideradas vulnerables.

Perú se localiza en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce 80% de la actividad sísmica mundial. La zona registró entre enero y mediados de este mes unos 800 movimientos telúricos, según datos del IGP.

HVI