La cantante y actriz Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores al revelar que contrajo matrimonio con el músico Maxx Morando durante una ceremonia privada celebrada en Palm Springs, California. La noticia fue compartida por la propia artista a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de fotografías que muestran algunos de los momentos más especiales de la boda.

Las imágenes muestran a la pareja en un entorno discreto, rodeado por el característico paisaje desértico de Palm Springs. En una de las instantáneas, Cyrus y Morando aparecen abrazados, mientras que otra fotografía los muestra sellando su unión con un beso en un pasillo adornado con rosas blancas.

Para la ocasión, la intérprete de éxitos como Party in the U.S.A. apostó por un look sofisticado y clásico. Miley lució un vestido de seda de manga larga diseñado por Anthony Vaccarello para la firma de lujo Saint Laurent, según reportó la agencia AP.

Por su parte, Maxx Morando optó por un esmoquin negro Saint Laurent, acompañado de gafas oscuras.

La historia de amor entre Cyrus y Morando comenzó en 2021. Según ha contado la cantante en entrevistas anteriores, ambos se conocieron gracias a una cita a ciegas organizada por amigos en común. Desde entonces han mantenido una relación alejada de los reflectores, aunque en los últimos años se les ha visto juntos en diversas alfombras rojas y eventos de la industria.

El compromiso se produjo a finales del año pasado durante un viaje a Japón. En una entrevista reciente, Morando confesó que sintió una gran emoción antes de pedir matrimonio a la artista.

Maxx Morando es baterista de la banda de rock Liily, mientras que Miley Cyrus es una de las figuras más influyentes del pop internacional.

TLS