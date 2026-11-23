Continúan las sorpresas en ¿Quién Es la Máscara? 2026 y 11 personajes revelaron a la celebridad detrás de su disfraz; luego de seis galas y los últimos en dejar el programa, fueron Carmela Tarantela y Slash.

Los participantes que siguen en el concurso intentan mantener su sitio y que no queden fuera de ¿Quién es la máscara?, por ahora, los investigadores han hallado la identidad de tres de ellos.

Como cada domingo en punto de las 20:30 horas, los personajes presentan números musicales, con el panel de investigadores conformado por Anahí, Yuri, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann, además de la conducción de Omar Chaparro y Marisol González desde el backstage.

¿Cómo se puede ver ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

Se puede observar en televisión por medio de Las Estrellas, en donde se transmiten las galas dominicales, y otra manera de ver el programa es por internet ViX, donde se tiene transmisión en vivo de Las Estrellas. Los usuarios necesitan ingresar a la aplicación o al sitio electrónico para localizar la transmisión en vivo y escoger el canal.

¿Quiénes son todos los eliminados de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

En la octava temporada de ¿Quién es la máscara?, un total de 11 personajes han sido eliminados de la competencia. Figuran cantantes, actores, conductores y creadores de contenido que llamaron la atención cuando revelaron cuál era su identidad.

Lista de participantes desenmascarados de ¿Quién es la máscara?’ 2026

Gárgola: el actor René Casados.

Beto Batazo: el luchador Latin Lover.

Rito Cangurito: la actriz Verónica Montes.

Tiburcio: la conductora Vanessa Huppenkothen.

Atrapasueños: la actriz Alejandra Barros.

Octavia Ventosa: la actriz Ela Velden.

Caco Mixtle: el cantante Pablo Ruiz.

Fifí Ñera: la actriz Fabiola Guajardo.

El Paisa: el creador de contenido Jair Sánchez.

Carmela Tarantela: la actriz Marisol del Olmo.

Slash: el actor Marcus Ornellas.

Las revelaciones más recientes sucedieron en la sexta gala al darse a conocer la identidad de Marisol del Olmo, que fue descubierta por Anahí; Mauricio Ochmann atinó con que Marcus Ornellas estaba detrás de Slash.

¿Cuáles son los personajes que continúan en ¿Quién es la máscara?’ 2026?

Tras 11 eliminaciones, siete personajes tienen el camino para llegar a la final y seguir con su identidad secreta. Esta es la lista de participantes con esperanza de llegar a la final de ¿Quién es la máscara?

Alex Loro.

Ana Conda.

Dr. Kaboom.

La Patrona.

Licua Checo.

Patito Feo.

Roseta Palomares.

Como sus demás compañeros, tendrán que seguir con sus presentaciones musicales y dar pistas para que los investigadores no los descubran, sin mencionar que requieren del apoyo de los espectadores para seguir con vida en el concurso.

HVI