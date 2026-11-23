Se acerca cada vez más el momento de conocer a la ganadora de Miss Universo 2026 que se coronará en Puerto Rico, y los usuarios en redes sociales han mostrado su preferencia por solo tres de las 116 competidoras; se trata de Clara Vegas, Bea Millan-Windorski y Jennifer Barreto.

Clara Vegas, representante Miss Venezuela

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Clara Vegas llama la atención por su carisma, preparación y belleza de familia, ya que es hija de Andreína Goetz, exMiss Venezuela en 1990; los analistas la colocan como una de las competidoras a vencer.

Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico

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Jennifer Barreto tiene amplio respaldo al celebrarse el certamen en Puerto Rico, además de su seguridad en el escénico, la posicionan entre las favoritas.

Bea Millán-Windorski, representante Miss Filipinas

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Bea Millan-Windorski destaca por su dominio cultural, elegancia y facilidad de palabra, sin contar su amplia experiencia en competencias, la posicionan con un perfil altamente competitivo y con serias posibilidades de ir por la corona.

Entre los internautas y expertos hay otras competidoras que no pueden descartarse y podrían ser el caballo negro Miss Universo 2026.

Garance Authié, representante de Miss Francia

Garance Authié es una modelo con sofisticación, con una maestría en administración, y su seguridad dentro y fuera de las pasarelas europeas la colocan con un alto perfil.

Georgia Waddington, representante de Miss Nueva Zelanda

Georgia Waddington es reconocida como activista social con propuestas en el liderazgo social, los jurados y expertos reconocen su papel.

María Guadalupe Vargas Naranjo, representante de Miss México

María Guadalupe Vargas Naranjo, de 28 años y originaria de Copalita, en Zapopan, Jalisco, tiene el objetivo de mantener el título en México por segundo año consecutivo, para tratar de conseguirlo, combina su belleza, formación académica y emprendimiento en los negocios.

El grupo completo de delegadas, procedentes de los cinco continentes, se encuentra hospedado en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, en Condado, en el centro de San Juan, donde permanecerán hasta el 25 de noviembre.

La celebración culminará con tres noches de competencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan: la competencia de Traje Nacional el 21 de noviembre, la Competencia Preliminar el 22 de noviembre y la Gran Final y coronación de Miss Universo 2026 el 24 de noviembre con la corona 'El Resplandor del Legado Eterno'.

Los fanáticos alrededor del mundo pueden apoyar a sus representantes favoritas mediante la votación oficial en missuniverse.org/vote, donde la candidata que reciba la mayor cantidad de votos del público asegurará un lugar entre las 30 semifinalistas.

Puerto Rico, que fue sede del certamen en 1972, 2001 y 2002, recibirá nuevamente esta edición, lo que generará más de mil 100 empleos temporales, entre directos e indirectos, aseguró el año pasado la gobernadora del archipiélago, Jennifer González.

HVI