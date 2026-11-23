La Secretaría de Protección Civil de Veracruz elevó el Aviso Especial a Alerta Gris, en fase de organización, ante los efectos del frente frío número 8 y su masa de aire ártico, que provocarán lluvias, tormentas, un evento de Norte prolongado y un marcado descenso de temperatura en la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarán a intensificarse durante la noche de este domingo en la zona norte y se extenderán al resto del estado el lunes. Para ese día se esperan acumulados máximos de entre 70 y 150 milímetros, principalmente en las cuencas del Pánuco al Actopan, Los Tuxtlas y las partes bajas del Coatzacoalcos y Tonalá.

La dependencia informó que el evento de Norte comenzará este lunes 23 de noviembre y podría prolongarse hasta el miércoles, con rachas de 70 a 95 kilómetros por hora en zonas costeras. Además, se prevé oleaje de entre 3 y 4 metros cerca del litoral veracruzano.

Las lluvias podrían continuar durante el martes y miércoles, principalmente en regiones montañosas, Los Tuxtlas y las partes bajas del sur del estado. Mientras tanto, la masa de aire ártico ocasionará un descenso importante de temperatura durante la semana, con noches y madrugadas frías y posibles heladas en las zonas de mayor elevación a partir del jueves.

Protección Civil advirtió que las condiciones meteorológicas podrían provocar crecidas de ríos y arroyos, inundaciones, deslaves, caída de árboles y anuncios, así como daños en viviendas y servicios. Por ello, pidió asegurar objetos que puedan desprenderse, evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico y las indicaciones de las autoridades.