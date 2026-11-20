El vórtice polar podría extenderse desde el Ártico hacia Estados Unidos durante la próxima semana, lo que favorecería la llegada de sistemas frontales y masas de aire frío a México. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió sobre este posible comportamiento, que podría tener efectos en distintas regiones del país.

De concretarse este escenario, México podría registrar frentes fríos, masas polares y corrientes en chorro más frecuentes, que provocarían lluvias, viento y bajas temperaturas en el norte, noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país. Sin embargo, estos efectos no necesariamente significan que se presentará una ola de frío extremo.

¿Habrá una ola de frío extremo en México? Por ahora, no se pronostica un fenómeno de este tipo. Aunque se espera un descenso notable de temperaturas en varias entidades, todavía no se sabe si las condiciones frías tendrán la intensidad, duración y extensión territorial necesarias para considerarse una ola de frío, es decir, si persistirán durante al menos tres días y afectarán una parte importante del país.

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el descenso térmico podría comenzar el domingo 22 de noviembre en los estados del norte y extenderse entre lunes y martes hacia la región central. A mitad de semana se espera un reforzamiento de aire polar que podría alcanzar el sureste. Además, existe la posibilidad de que durante los primeros días de diciembre continúen llegando frentes fríos con lluvias.

¿Qué estados tendrán bajas temperaturas y lluvias?

El SMN informó que el frente frío número 8 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional. En interacción con una vaguada en altura, un canal de baja presión y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en el noreste, oriente y sureste.

La masa de aire ártico que impulsa al frente también provocará un descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Además, a partir del lunes se prevé un evento de Norte, con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Veracruz y Tamaulipas, así como de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

¿Qué es una ola de frío?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) define una ola de frío como un fenómeno caracterizado por un descenso brusco de la temperatura del aire, que alcanza valores extremadamente bajos y puede ocasionar heladas y formación de hielo.

El organismo explica que estos episodios se identifican cuando las temperaturas permanecen por debajo de determinados umbrales durante un periodo mínimo, generalmente de tres días consecutivos. También suelen estar relacionados con el desplazamiento de masas de aire polar hacia regiones de latitudes más bajas.