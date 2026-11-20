El frente frío número 8 provocará lluvias fuertes, descenso de temperaturas y un evento de Norte en Tamaulipas durante el domingo 22 y lunes 23 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua.

Para el domingo se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el noreste y la costa de Tamaulipas. Además, se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, así como oleaje de uno a dos metros en las costas del estado.

El lunes 23 de noviembre, las lluvias continuarán, principalmente en la costa y el sur de Tamaulipas, donde se pronostican chubascos con lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros.

Ese día también se espera un evento de Norte con vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora. En las costas de Tamaulipas, el oleaje podría alcanzar alturas de dos a tres metros.

El SMN informó que el frente frío número 8 recorrerá el noreste y oriente del país, mientras que la masa de aire ártico que lo impulsa ocasionará un descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México.

¿Qué se espera por el Frente Frío 8 en el resto de México?

Además de Tamaulipas, el sistema frontal ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en otras regiones del país.

Para el domingo 22 de noviembre se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en el este de San Luis Potosí, norte de Querétaro, norte y este de Hidalgo, norte de Puebla y norte de Veracruz.

El lunes 23, las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes se esperan en el norte y centro de Veracruz, así como en el norte de Puebla. También habrá precipitaciones de 25 a 50 milímetros en el este de San Luis Potosí, norte de Querétaro e Hidalgo, norte de Oaxaca y Chiapas, además del oeste de Tabasco.

El organismo advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.