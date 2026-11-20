El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión ubicada al este de Florida, Estados Unidos, que presenta probabilidad de desarrollo ciclónico en el océano Atlántico. El sistema podría convertirse en un nuevo fenómeno tropical antes de que termine noviembre.

De acuerdo con el reporte del organismo, el sistema tiene 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, mientras que la posibilidad aumenta a 40% en un periodo de siete días.

La zona de baja presión se localiza aproximadamente a mil 380 kilómetros al noreste de las costas de Quintana Roo y presenta un desplazamiento hacia el noreste.

Por ahora, el sistema permanece en vigilancia y no se ha convertido en una depresión tropical ni en una tormenta tropical.

¿Cómo se llamaría el próximo ciclón del Atlántico?

En caso de que la zona de baja presión evolucione y alcance la categoría de tormenta tropical, recibiría el nombre de Kyle, de acuerdo con la lista de nombres establecida para la temporada de huracanes del Atlántico de 2026.

Kyle sería el nombre número 11 de los fenómenos previstos para esta temporada, después de los anteriores sistemas registrados en la cuenca.

La vigilancia del SMN permitirá dar seguimiento a la evolución y desplazamiento de este sistema, así como a cualquier cambio en sus probabilidades de desarrollo.

Por el momento, su ubicación y trayectoria lo mantienen lejos de las costas de Quintana Roo, aunque las condiciones podrían cambiar conforme avance su evolución.