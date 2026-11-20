Tres menores de edad, de 13, 10 y 8 años, relacionados con el caso del triple homicidio ocurrido en Santiago Momoxpan, fueron localizados con vida, confirmó la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Se trata del caso de Ángel ‘N’, alias ‘El Mamey’, señalado por el asesinato de sus dos padres y su primo de 17 años, quien falleció posteriormente en el hospital donde recibía atención médica.

La ausencia de los tres menores había sido relacionada públicamente con estos hechos ocurridos en julio de este año; el fisicoculturista publicó un video, horas antes de atacar a golpes a su propia familia hasta provocarles la muerte.

Las menores de edad se identifican con las iniciales P.G.H. de 13 años; K.G.H. de 10 años y J.M.G., de 8 años.

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La Fiscalía de Puebla informó que fueron presentados ante las autoridades el 18 de noviembre y se encontraban bajo resguardo de familiares. Además, confirmó que están con vida y que no fueron víctimas de algún delito durante su ausencia.

Con información de N+

JAPR