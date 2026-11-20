De varios disparos de arma de fuego fue privado de la vida un hombre de 37 años, luego de ser atacado cuando se encontraba junto a un vehículo en el exterior de su domicilio, en la colonia Nuevo Hermosillo, al sur de la ciudad.



El homicidio se registró alrededor de las 21:00 horas del jueves, 19 de noviembre, en un inmueble ubicado sobre la calle Cima Espinada, entre Horizonte y Piedra del Río, donde quedó el cuerpo de quien fue identificado como Héctor Samuel 'N'.



Elementos de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área para preservar la escena, en espera de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado.



Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar y recolectó indicios balísticos, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.



La Fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato y determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión.