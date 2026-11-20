Un operativo sorpresa realizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dejó el aseguramiento de 18 mil 772 productos presuntamente apócrifos en tres tiendas de Guadalajara, Jalisco.

En estos establecimientos se comercializaban artículos con marcas y personajes de fama internacional; el operativo del IMPI se llevó a cabo como parte de la estrategia “Operación Limpieza”.

La intervención se realizó en los establecimientos de las siguientes ubicaciones: en una plaza oriental de la calzada Independencia, en un local de una plaza comercial en Av. México y en una tienda del centro de la ciudad.

Inspectores detectaron mercancía que supuestamente usaban los establecimientos de manera ilegal, algunos productos con imágenes de marcas conocidas a nivel global.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Entre lo asegurado hay juguetes, perfumes, cosméticos, mochilas, bolsas, gorras, peluches, termos y calzado, con un valor comercial estimado en más de 1.9 millones de pesos.

Este operativo se realizó para combatir la venta de mercancía que presuntamente viola derechos de propiedad industrial. La acción fue respaldada por elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Las autoridades señalaron que las inspecciones derivaron de una denuncia anónima y advirtieron que continuarán los operativos para detectar la comercialización de productos presuntamente falsificados en distintos puntos del país.