Un menor de edad fue detenido por agentes policiacos, luego de que fue acusado de asaltar a un transeúnte por las inmediaciones del bulevar Vildósola, para después darse a la fuga hacia el interior de una colonia.



Los hechos ocurrieron a plena luz del día, poco después de las 17:00 horas, cuando la persona afectada indicó a los oficiales que un joven le había arrebatado el teléfono de las manos, para luego ingresar a la colonia Tiro al Blanco.



Con las características del presunto asaltante inició una búsqueda por el sector, siendo encontrado en el cruce de las calles Carlos Balderrama y Pedro Moreno, de dicha colonia, donde fue asegurado junto al equipo robado.



El menor de 17 años de edad y la materia asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, para determinar su situación jurídica.