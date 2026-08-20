Muere Joven que Fue Golpeado por su Primo después de Asesinar a sus Papás en Puebla

Tras 25 días de agonía, el joven de 17 años que fue agredido por su primo Ángel 'N', falleció al recibir atención médica en Puebla.

El ahora occiso que en su momento fue identificado con el nombre de Ricardo, resultó severamente lesionado por el fisicoconstructivista de 30 años el pasado 25 de julio, cuando mató a sus padres, en el fraccionamiento Fuentes del Camino Real, de la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, en San Pedro Cholula.

El adolescente estaba internado en el Hospital General de Cholula donde sus funciones vitales colapsaron debido a las lesiones y perdió la vida a pesar del esfuerzo de los médicos por salvarle la vida.

Esto obliga a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) a reclasificar los delitos para fincar mayores responsabilidades al presunto homicida Ángel 'N' alias El Mamey quien está recluido en el Cereso de Tepexi de Rodríguez.

El entrenador de fisicoculturismo grabó un video tan solo unas horas antes de cometer el crimen al interior de un domicilio de Santiago Momoxpan en Cholula. Se sabe que el sujeto de 30 años de edad enfrenta problemas con las adicciones.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR