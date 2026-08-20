Homicidios

Muere Joven que Fue Golpeado por su Primo después de Asesinar a sus Papás en Puebla

Perdió la vida el joven que fue atacado por el fisicoconstructivista Ángel 'N' en San Pedro Cholula, Puebla.

Ángel 'N' fue detenido por el homicidio de la pareja de adultos mayores en Cholula.Ángel 'N' fue detenido por el homicidio de la pareja de adultos mayores en Cholula. Foto: Alberto Tejeda

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Tragedia en Puebla: un joven de 17 años muere tras ser golpeado por su primo fisicoconstructivista, quien también asesinó a sus padres. Las autoridades reclasifican los delitos.

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