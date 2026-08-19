Pareja Enfrenta Cargos por Feminicidio y Abuso de Niña de 2 Años en Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León confirmó que la pareja detenida por la muerte de una niña de dos años y ocho meses enfrenta cargos por feminicidio, violencia familiar y abuso sexual, luego de que la autopsia revelara múltiples agresiones físicas y sexuales contra la menor.

Durante una entrevista esta mañana, el Fiscal General de Justicia de Nuevo León fue cuestionado sobre el caso de la pequeña, cuya muerte ya es investigada por las autoridades.

De acuerdo con información proporcionada por el vicefiscal en Procuración de Justicia, los resultados de la autopsia realizada por peritos de la Fiscalía permitieron establecer la causa del fallecimiento y detectar diversas lesiones en el cuerpo de la niña.

Entre los hallazgos se identificaron agresiones físicas y lesiones de carácter sexual. La Fiscalía señaló que, en el caso de las agresiones sexuales, estas son atribuidas únicamente al padre de la menor, por lo que la investigación continúa para esclarecer completamente lo ocurrido.

La pareja, que previamente había sido detenida en posesión de envoltorios con una sustancia con características de droga, ya fue puesta a disposición del Ministerio Público luego de que se cumplimentaran órdenes de aprehensión.

Las autoridades detallaron que los tres delitos que se les imputan son feminicidio, por la muerte de la menor; violencia familiar y abuso sexual

El caso ha generado indignación debido a que vecinos de la zona habían señalado previamente situaciones relacionadas con presunto consumo de alcohol y drogas, así como posibles condiciones de abandono hacia la niña.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la menor.