Homicidios

Pareja Enfrenta Cargos por Feminicidio y Abuso de Niña de 2 Años en Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León reveló nuevos detalles sobre las agresiones que sufrió una niña de dos años y ocho meses antes de morir.

Pareja detenida por abuso sexual y feminicidio de menor en Nuevo LeónPareja es investigada por abuso sexual y feminicidio. Foto: Fiscalía de NL

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La autopsia de una niña de dos años y ocho meses reveló lesiones físicas y sexuales; su padre es señalado por las agresiones de carácter sexual.

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