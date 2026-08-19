Homicidios

Matan a Hombre a Balazos en la Colonia Vista Hermosa de Ensenada

La víctima fue localizada sin vida en la colonia Vista Hermosa, autoridades investigan el ataque

Matan a Hombre a Balazos en la Colonia Vista Hermosa de EnsenadaMatan a Hombre a Balazos en la Colonia Vista Hermosa de Ensenada | Foto: N+

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