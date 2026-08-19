Matan a Hombre a Balazos en la Colonia Vista Hermosa de Ensenada

Un hombre murió tras ser atacado con un arma de fuego la mañana de este miércoles 19 de agosto en la colonia Vista Hermosa, en Maneadero, Ensenada.

El reporte fue recibido alrededor de las 10:19 horas, luego de que un ciudadano informara al C5 que había escuchado al menos dos detonaciones cerca de un establecimiento ubicado en la zona.

Al llegar al sitio, sobre la calle Augusto Gómez Villanueva, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal localizaron a un hombre tendido en el lugar, quien vestía pantalón de mezclilla, sombrero y camisa blanca de manga larga.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención, pero determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para resguardar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque ni sobre la identidad de la víctima. La Fiscalía quedó a cargo de la investigación para esclarecer los hechos.

Información Patricia Lagarga

APG