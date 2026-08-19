Liberan a Policía que Asesinó a Hombre que Intentó Agredirlo en Santiago, NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó este miércoles 19 de agosto la liberación de un policía de Santiago, quien el pasado 13 de agosto asesinó a un hombre que portaba un machete machete en calles de la zona de 'El Cercado'.

El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, explicó que las autoridades revisaron las imágenes captadas por la cámara corporal del policía. En el video se observa que el elementos realizó primero un disparo de advertencia y pidió en varias ocasiones al hombre que soltara el machete, pero este no hizo caso y continuó avanzando.

Javier Flores señaló que, después de los llamados, el hombre se acercó al oficial mientras todavía portaba el machete, por lo que el policía terminó disparando. Al revisar estas acciones, la Fiscalía de Nuevo León determinó que el policía actuó para protegerse ante el riesgo que representaba el hombre armado, motivo por el que se determinó darle libertad después de haber permanecido a disposición de las autoridades.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves 13 de agosto, luego de que la Policía de Santiago recibiera un reporte sobre una persona agresiva que presuntamente amenazaba con un machete a paseantes en los alrededores de la Presa La Boca. Al llegar los elementos, el hombre comenzó a correr y se inició una persecución a pie.

Fue en la Calle Miguel Hidalgo donde ocurrió el enfrentamiento, después de que el hombre continuara con el machete en la mano y se dirigiera hacia el policía. Tras recibir el disparo, el hombre, de aproximadamente 35 años de edad, quedó sin signos vitales en el lugar, por lo que elementos de seguridad terminaron arrestado al policía que accionó el arma.