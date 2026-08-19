Seguridad

Liberan a Policía que Asesinó a Hombre que Intentó Agredirlo en Santiago, NL

El elemento municipal quedó en libertad luego de que se determinara que actuó en defensa propia al ser atacado con un machete

Sirena de patrullaAutoridades pusieron en libertad al policía al determinar que actuó en defensa propia. Foto: N+

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Autoridades de Nuevo León liberaron al elemento de la Policía de Santiago que abatió a un sujeto que portaba un machete

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