Seguridad

Trasladan a CDMX a Integrantes de la Célula de ‘El Tío Lako’ Detenidos en Michoacán

Entre los capturados se encuentra Marisol “N”, la hija del líder criminal

Integrantes de Célula Criminal del Tío Lako

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