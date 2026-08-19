Trasladan a CDMX a Integrantes de la Célula de ‘El Tío Lako’ Detenidos en Michoacán

Ante los hechos de violencia que se registraron esta mañana en Michoacán con bloqueos carreteros y quema de vehículos en al menos 24 puntos del estado, por la detención de nueve integrantes de una célula relacionada con Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), éstos ya fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la Ciudad de México.

Los detenidos, entre quienes destaca la hija de Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, serán puestos a disposición de la Fiscalía General de República en la CDMX, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

De acuerdo con un comunicado de la secretaría de la Defensa Nacional, la detención fue derivado de trabajos de Inteligencia Central Militar. El texto indica:

"Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y la Armada, realizaron una operación de precisión en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Mich., respectivamente, en donde se logró la detención de nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación".

Entre los detenidos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y la pareja sentimental de El Tío Lako.

Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, es identificado como jefe regional de en Michoacán y Jalisco. Según la Defensa Nacional, es responsable de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención de Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho".

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