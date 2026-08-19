Vucetich a Tigres: El Entrenador Platicó con la Directiva, para el Apertura 2026

Ya pasaron tres semanas desde que Guido Pizarro dejó el banquillo y los Tigres están sumidos en una crisis de resultados. Así que la directiva del equipo felino trabaja a marchas forzadas para encontrar al entrenador que los saque del sótano de la clasificación en el Torneo Apertura 2026. Por lo pronto, ya entablaron pláticas con Víctor Manuel Vucetich.

El llamado “Rey Midas” del futbol mexicano ya puso sobre la mesa sus condiciones para dirigir al equipo de la UANL, por lo que sólo está a la espera de una oferta convincente para que se concrete su regreso a la Liga MX.

Vucetich tiene un par de años sin dirigir, ya que su último equipo fue el Mazatlán FC. Con los Cañoneros estuvo de mayo del 2024 a mayo del 2025 y renunció alegando “motivos personales”.

De concretarse su fichaje con los Tigres, estaría regresando al banquillo 26 años después. Y sería su tercera etapa en el conjunto norteño: Primero lo dirigió en la temporada 1995-1996, con poco éxito; luego volvió en la campaña 1999-2000 y tampoco trascendió.

Así que Víctor Manuel Vucetich está en la órbita de los Tigres y es el candidato que tiene más posibilidades de asumir el puesto de entrenador. Un punto en contra es que su nombre está ligado al archirrival Monterrey, al que sí logró hacer campeón de Liga en dos ocasiones.

Como se recordará el Club Tigres anunció el 28 de julio de 2026 que Guido Pizarro renunció como director técnico. En un comunicado detalló que Pizarro “tomó la decisión de dejar el puesto de director técnico de Club Tigres por motivos personales”.

Ante tal decisión, el Club Tigres reveló que Hernán Elizondo, técnico de la Sub 21, asumirá el cargo de director técnico, de forma interina. Luego de 4 Jornadas del Torneo Apertura 2026, sigue al frente del equipo porque aún no se ha contratado a nadie, aunque suenan varios nombres.

Vucetich lleva ventaja, aunque también suenan los nombres de estrategas como el colombiano Juan Carlos Osorio y el argentino Guillermo Barros Schelotto e incluso el español Quique Setién. Osorio es el que menos posibilidades tiene, ya que fracasó en Xolos de Tijuana y posteriormente sólo duró 3 meses en el Remo del futbol brasileño, del que fue despedido en marzo pasado.

Los Tigres pasan por una crisis de resultados, ya que se ubican en la posición 16 de la tabla general luego de sumar 1 punto, producto de 3 derrotas y un empate.

Con información de N+