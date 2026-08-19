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Vucetich a Tigres: El Entrenador Platicó con la Directiva, para el Apertura 2026

Luego de la salida de Guido Pizarro, los Tigres de la UANL necesitan un técnico que los rescate del fondo de la tabla y ese puede ser Vucetich. Esto es lo que sabemos

Víctor Manuel Vucetich lleva poco más de un año sin dirigir, ya que en mayo del 2025 dejó al Mazatlán FC.Víctor Manuel Vucetich lleva poco más de un año sin dirigir, ya que en mayo del 2025 dejó al Mazatlán FC. Foto: Getty Images

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Víctor Vucetich puede ser el salvador de Tigres en el Apertura 2026. Tras la salida de Guido Pizarro, el 'Rey Midas' del futbol mexicano es capaz de cambiar el rumbo del equipo.

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