Atlético de Madrid Vence al Málaga: El Mexicano Obed Vargas No Fue Convocado

En el arranque de LaLiga española de futbol, este miércoles 19 de agosto se llevó a cabo el partido Atlético de Madrid vs Málaga. Llama la atención que el mexicano Obed Vargas no fue convocado por el entrenador Diego Simeone.

De acuerdo con medios locales, Obed no fue considerado ni para salir a la banca debido a que no entra en los planes del estratega. Así que el seleccionado mexicano saldrá del Atleti en calidad de préstamo, por lo que se barajan varios destinos: el Ajax de Países Bajos, así como el Getafe y el Alavés de España.