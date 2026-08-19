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Atlético de Madrid Vence al Málaga: El Mexicano Obed Vargas No Fue Convocado

El Atlético de Madrid se enfrentó al Málaga en la jornada 1 de LaLiga española y el mexicano Obed Vargas no salió ni a la banca. Estos son los detalles y el resultado

Giuliano Simeone cabecea la pelota ante José Salinas en el partido del Atlético de Madrid contra el Málaga.Giuliano Simeone cabecea la pelota ante José Salinas en el partido del Atlético de Madrid contra el Málaga. Foto: Reuters

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Lee Kang-in y Alex Baena sellan la victoria del Atlético 2-0 sobre Málaga. Obed Vargas, sin lugar en el equipo, podría irse a préstamo. Conoce más sobre el partido y el futuro del jugador.

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