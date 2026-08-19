Atlético de Madrid Vence al Málaga: El Mexicano Obed Vargas No Fue Convocado

En el arranque de LaLiga española de futbol, este miércoles 19 de agosto se llevó a cabo el partido Atlético de Madrid vs Málaga. Llama la atención que el mexicano Obed Vargas no fue convocado por el entrenador Diego Simeone.
De acuerdo con medios locales, Obed no fue considerado ni para salir a la banca debido a que no entra en los planes del estratega. Así que el seleccionado mexicano saldrá del Atleti en calidad de préstamo, por lo que se barajan varios destinos: el Ajax de Países Bajos, así como el Getafe y el Alavés de España.
Obed Vargas no es prioridad para el “Cholo” Simeone, ya que ocupa plaza de no comunitario y además hay muchos jugadores de medio campo en la plantilla, entre ellos Koke, Pablo Barrios, Alex Baena, Morten Hjulmand y Jhonny Cardozo.
Respecto al partido Atlético de Madrid vs Málaga, hay que mencionar que antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia, que ha causado más de 300 fallecidos.
En el Estadio Metropolitano, el árbitro marcó el inicio de un respetuoso minuto de silencio, también en memoria de todos los abonados del Atlético de Madrid fallecidos durante la pasada temporada.
Durante la primera parte ambas escuadras no se hicieron daño, porque fue un partido trabado y hasta tosco, con muchas faltas en la media cancha. Así que se fueron a la pausa del medio tiempo entre bostezos y algunos abucheos de la afición colchonera.
Para la parte complementaria el Atleti fue más incisivo al ataque, sólo que el Málaga apeló al equilibrio para mantener el pulso Hasta que la balanza se inclinó hacia los locales.
Fue hasta los 70 minutos de juego que Lee Kang-in marcó el 1-0 para los colchoneros: se perfiló de zurda y desde fuera del área mandó un tiro colocado al ángulo superior. Aunque el guardameta Alfonso Herrero se lanzó, no pudo alcanzar el balón y sólo embelleció la postal.
Golazo del mediocampista coreano, que apenas tenía unos minutos en la cancha de juego luego de haber entrado en lugar de Carlos Martín Domínguez.
Más adelante llegó el 2-0, también por cuenta de otro elemento que entró al relevo: Alex Baena cobró un tiro libre directo y mandó la pelota por encima de la barrera para colocarlo en las redes. Un señor golazo a los 85 minutos de juego.
Ya no hubo más, al “Cholo” Simeone le funcioaron los ajustes tácticos y el Atlético de Madrid sumó sus primeros 3 puntos de la temporada en LaLiga española.