Vuelta a Alemania 2026: Así Quedó Isaac del Toro Hoy en el Prólogo

El mexicano Isaac del Toro debutó en el Lidl Deutschland Tour 2026, conocido como Tour de Alemania o Vuelta a Alemania 2026, este miércoles 19 de agosto.

Se trató de la primera jornada de la competencia, donde el pedalista mexicano disputó un Prólogo como colíder del UAE Team Emirates XRG.

La prueba marcó el regreso del originario de Ensenada, Baja California, a las carreras por etapa, luego de su histórica participación en el Tour de Francia en julio pasado, donde se consagró como el mejor joven y subió al podio en tercer lugar.

"El Torito" fue elegido por el equipo emiratí para encabezar a cuatro pedalistas más, junto con el veterano alemán Nils Politt, campeón de la competencia en 2021. La competición en suelo alemán se disputará del 19 al 23 de agosto.

Apenas el fin de semana pasado, Del Toro corrió la Clásica de Hamburgo y quedó en lugar 43. Se espera que sus compañeros trabajen para él a lo largo de las cinco jornadas de la edición.

La Vuelta a Alemania inició este miércoles en Bad Orb, en el estado de Hesse, con un prólogo de 2.6 km por el centro de la ciudad. Isaac del Toro quedó hoy en el primer lugar con un tiempo de 3 minutos y 08 segundos.

El recorrido tuvo un carácter técnico, con curvas cerradas, tramos rápidos y una subida corta, condiciones que podrían generar las primeras diferencias en la clasificación general.

Otro mexicano que disputó hoy la Vuelta a Alemania fue Edgar "Chucky" Cadena. El capitalino, de 26 años, fue alineado por el equipo alemán Storck-MRW Bau.

Luego del prólogo de este día vendrán cuatro etapas. El recorrido total será de 738.8 kilómetros y combinará carreteras de baja montaña, viñedos, ascensos selectivos y finales urbanos.

Las siguientes jornadas de competencia serán:

Etapa 1 — Jueves 20 de agosto

Será la etapa más larga del Tour, con 215.2 km y 3,298 metros de desnivel positivo. El recorrido atravesará la región de Spessart, con constantes ascensos y descensos que reducirán las posibilidades de recuperación.

Etapa 2 — Viernes 21 de agosto

La segunda etapa recorrerá 196 km, entre Schwäbisch Hall y Offenbach an der Queich. El pelotón avanzará de este a oeste y pasará por Wüstenrot, Kirchheim am Neckar, Eppingen, St. Leon-Rot y Germersheim.

Etapa 3 — Sábado 22 de agosto

La tercera jornada será la etapa reina e irá de Herxheim a Bad Dürkheim sobre 169 km y 3,069 metros de desnivel positivo. El recorrido se adentrará en el Bosque del Palatinado y tendrá ascensos en Lolosruhe, Kalmit y Johanniskreuz, además de una doble subida al Kalmit.

Etapa 4 — Domingo 23 de agosto

La última etapa tendrá 156 km, con salida y llegada en Heilbronn. Será la etapa más corta, pero las subidas cortas y pronunciadas podrían generar ataques hasta el final y mantener abierta la lucha por la clasificación general.

Con información de N+

ASJ