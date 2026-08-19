Deportes

Vuelta a Alemania 2026: Así Quedó Isaac del Toro Hoy en el Prólogo

El recorrido total de la Vuelta a Alemania 2026 será de 738.8 kilómetros y combinará carreteras de baja montaña, viñedos, ascensos selectivos y finales urbanos durante cinco días

Isaac del ToroEl recorrido total de la competencia en Alemania será de 738.8 kilómetros. Foto: Reuters.
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