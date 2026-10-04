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Gilberto Mora es Baja de Última Hora para el Partido México vs Estados Unidos

El centrocampista solo ha podido jugar en uno de los primeros tres amistosos bajo el mando de Rafael Márquez

Gilberto Mora durante un partido con la Selección MexicanaGilberto Mora durante un partido con la Selección Mexicana | Foto: Reuters
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