Gilberto Mora es Baja de Última Hora para el Partido México vs Estados Unidos

La selección mexicana no podrá contar con Gilberto Mora para el amistoso de hoy ante Estados Unidos. De acuerdo con Mauricio Imay, reportero de TUDN, el centrocampista de 17 años de edad no se ha recuperado de las molestias en su tobillo y el cuerpo técnico de Rafa Márquez decidió no arriesgarlo.

Mora, que ahora porta el dorsal 10 de la selección mexicana, dio un gran partido ante Colombia en el arranque de la Fecha FIFA. En dicho compromiso, la joven joya del futbol mexicano marcó el tanto del empate, el cual lo metió en los libros de historia como el futbolista más joven de la historia en anotar un gol con la camiseta del Tricolor.

Sin embargo, para el segundo encuentro ante Perú se determinó que se quedara en la banca, pues se proyectaba como titular para el juego ante Estados Unidos. Para su mala fortuna, el jugador de los Xolos de Tijuana parece estar ligeramente resentido del tobillo. En ese sentido, vale la pena recordar que recientemente a Mora se le ha vinculado con una posible transferencia al futbol europeo dentro de los próximos meses, con equipos del calibre de Real Madrid, FC Barcelona y Liverpool entre los interesados.

Alineación de México vs Estados Unidos

Con la baja de Gilberto Mora, así es como saldrá el equipo de Rafa Márquez para el primer clásico de la CONCACAF bajo su mando: